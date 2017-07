Vanmarcke: "Ritzege belangrijker dan leiderstrui"

Sep Vanmarcke flirtte gisteren in de eerste rit in lijn met de zege, maar in de sprint was Elia Viviani een maatje te groot. Toch was het een mooie dag voor de Belg van Cannondale, want Vanmarcke mocht op het podium om de leiderstrui in ontvangst te nemen.

"Dat was mooi meegenomen. Ik wist het niet op voorhand. Mijn ploegmaats vertelden het na de koers. Ik was al blij met mijn tweede plaats. In de sprint verliezen van Viviani is geen schande. Hij reed ons op een paar meter en ik was de beste van de rest. Daar kan ik wel vrede mee nemen."

"Ik denk dat ik de leiderstrui nog maximaal twee ritten kan vasthouden. Daarna duiken we de bergen in. Daarvoor hoop ik wel nog eens mijn slag te kunnen slaan. Er zijn nog twee heuvelachtige finales die mij wel moeten liggen. Een etappe winnen, is voor mij belangrijker dan de leiderstrui."

"Met mijn vorm gaat het ook steeds beter. Ik heb lang moeten trainen om weer op niveau te komen, maar sinds een paar weken draait het opnieuw goed. Ik ben blij dat ik eindelijk terug ben. Ik werk nu hard om de komende weken heel goed te zijn, tot aan het WK."