Jolien D'hoore wint haar eerste wedstrijd na haar Belgische titel in Antwerpen. Jolien D'hoore wint haar eerste wedstrijd na haar Belgische titel in Antwerpen.

Jolien D'hoore heeft de vierde rit in de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen, op zak gestoken. De Belgische kampioene klopte de Australische renster Chloe Hosking in een millimetersprint. De finishfoto besliste over winst en verlies.