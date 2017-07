Vanmarcke moet enkel Viviani laten voorgaan in Wenen

@wolf_kamp Elia Viviani wint met overduidelijk in de straten van Wenen. Elia Viviani wint met overduidelijk in de straten van Wenen.

Sep Vanmarcke heeft net naast de ritzege gegrepen in de Ronde van Oostenrijk. De Italiaanse sprinter Elia Viviani was hem te snel af in de hoofdstad.