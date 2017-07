Nederland boven in de Giro Rosa: ritzege en roze trui

Annemiek van Vleuten sprint naar de ritzege. Annemiek van Vleuten sprint naar de ritzege.

Annemiek van Vleuten (Orica-Scott) heeft de tweede rit in de Giro Rosa gewonnen. De Nederlandse klopte in Mantereale Valcellina haar medevluchters Anna van der Breggen en Elisa Longo Borghini in de sprint. Van der Breggen is de nieuwe roze trui.