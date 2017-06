Onderzoek: "Epo heeft geen invloed op prestaties van renners"

Renners in Tour voorgesteld: "Heb dan toch al 1 keer op het podium gestaan"

In Düsseldorf hebben alle renners die over 2 dagen zullen starten in de Tour zich aan het publiek gepresenteerd. Vooral voor de debutanten en de Duitse renners was het "een enorme ervaring".

