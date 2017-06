Vandegoor: "Omloop met Muur en Bosberg wordt voltreffer"

We moeten alles ook wel een beetje relativeren. De Omloop is bij ons heel belangrijk omdat het onze openingskoers is, maar het deelnemersveld is niet vergelijkbaar met de Ronde van Vlaanderen.

Toch wordt die aankomst met de Muur en de Bosberg een voltreffer. In Gent zullen ze natuurlijk minder gelukkig zijn, want die aankomst had ook wel wat. Daar hebben we wel een aantal sprints der stervende zwanen gezien. Dat was altijd een boeiende finale.

Maar die finale in Gent is niet te vergelijken met hoe het nu zal zijn, met twee zware hellingen. Je kunt er gif op innemen dat het veel zwaarder wordt.