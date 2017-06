Nederlands kampioen Sinkeldam krijgt geen driekleur van Sunweb: "Heiligschennis"

Ramon Sinkeldam poseert trots in zijn nieuwe trui, al ziet die er niet zo anders uit dan zijn oude trui. In plaats van de traditionele volledige driekleur, wordt het shirt van de sponsor nu alleen opgesmukt met een Nederlandse vlag op de borst.

Sunweb is niet de eerste ploeg die deze keuze maakt. Ook Astana, Movistar en Orica-Scott lieten hun nationale kampioenen al in het gewone shirt rijden. Volgens Sunweb zou Sinkeldam in zijn gewone shirt beter te herkennen zijn voor zijn ploegmaats.

De Nederlandse wielerwereld is alleszins niet blij met het shirt van Sunweb. Op Twitter reageerden onder anderen Thijs Zonneveld en Lars van der Haar al negatief.