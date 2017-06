Flanders Classics steekt Muur en Bosberg in nieuwe finale Omloop Het Nieuwsblad

"Hoe we exact van Gent naar Brakel rijden, is nog niet uitgemaakt", zegt koersdirecteur Peter Van Petegem. "Misschien via de Berendries of de Valkenberg."

"Het wordt wel andere koek dan afgelopen jaren. De kasseien van de Lange Munte of de Muur en Bosberg: het is een groot verschil. Deze finale is een pak lastiger."

"De Muur speelt in iedere wedstrijd een belangrijke rol. Tijdens de Ronde vroeger hebben we mooie wedstrijden gezien met de Muur in de finale. De organisatie wil iedere wedstrijd verbeteren en af en toe in een nieuw kleedje steken."

"Ik denk de wedstrijd met deze verandering mooier wordt voor de renners, ploegen en tv-kijkers."