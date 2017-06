Cardoso schreeuwt onschuld uit: "Heb geen verboden producten gebruikt"

"Ik geloof in een zuivere sport en heb mezelf altijd als cleane atleet gepresenteerd, maar ik besef dat deze positieve test als een donkere wolk boven mij, mijn ploeg en deze sport hangt", schrijft André Cardoso op zijn Facebook-pagina.

"Ik besef ten volle dat ik als schuldig bestempeld zal worden, maar ik wil benadrukken dat ik gebroken ben door dit nieuws. Ik wil duidelijk stellen dat ik nooit verboden producten heb gebruikt."

"Ik heb tijdens mijn carrière de pijnlijke gevolgen van dopinggebruik gezien en zou daar nooit deel van willen uitmaken. Ik heb altijd een constructieve bijdrage aan deze sport en aan de jonge renners willen leveren."

"Ik hoop dan ook vurig dat mijn B-staal negatief zal zijn en dat mijn naam volledig gezuiverd wordt. Ik hoop dat de personen die me kennen, me geloven als ik zeg dat ik onschuldig ben. En dat mijn collega's en wielerfans mij niet te snel zullen beoordelen in deze moeilijke periode."