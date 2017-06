Van Avermaet: "Ben teleurgesteld, maar ook blij dat trainingsmakker wint"

Philippe Gilbert moest afscheid nemen van zijn Belgische trui. "Het was een technisch parcours. Je moest sprinten na elke bocht. Dat was lastig. Ik heb van in het begin meegesprongen. Dan viel de koers stil en hebben we gecontroleerd. Het kwam weer samen en dan werd er van alle kanten gedemarreerd."

"Daarna was de goede groep weg en ik was niet mee. Lampaert was eerst wel mee, maar zat dan in de 2e groep. Het viel stil in het peloton. Het was niet gemakkelijk om te weten wat we moesten doen."

"Maar het is een mooie kampioen, een mooie renner die altijd mee is in de aanval. We gaan die trui hopelijk altijd zien."