Het beeld van de dag: de kattensprong van Naesen op de eindmeet

"Het speelt zich af in de laatste 7 meter", dat is de conclusie van Michel Wuyts. Oliver Naesen jumpt letterlijk over Sep Vanmarcke en kroont zich tot Belgisch kampioen.

