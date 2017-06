Naesen: "De puzzelstukjes vallen eindelijk in elkaar"

Op de streep voelde ik dat ik er met het randje van mijn tube over was. Ik had mijn fiets van onder mij gesmeten als het moest.

"Ik voelde in de groep dat ik de sterkste was, maar je zit met 3 heel sterke mannen. Normaal gezien zijn Jens (Keukeleire) en Jasper (Stuyven) sneller, maar na zo'n koers is alles mogelijk. Daar had ik vertrouwen in."

"Heel de kopgroep had het gevoel dat ze konden winnen, want het waren sterke beren. Met die grote groep wou ik koersen zonder na te denken, maar met die kleine groep wist ik dat er muziek in zat."

"Sep (Vanmarcke) ging van heel ver en nam een gaatje. Ik pakte de slipstream en ging erover. Op de streep voelde ik dat ik er met het randje van mijn tube over was. Ik had mijn fiets van onder mij gesmeten als het moest."

"Ik wist dat ik de benen had, want ik ben helemaal klaar voor een goede Tour. Maar op zo'n parcours is het een loterij. Dat ik als Belgisch kampioen naar de Tour mag? Ik besef het nog niet goed. Ik trek naar de Tour met een dubbel doel: het podium halen met Bardet en zelf een rit winnen", voegde Naesen er nog aan toe in de Sporza-studio.