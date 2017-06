Overzicht: welke renners kroonden zich tot kampioen van hun land?

Congratulations @silvandillier for this great fight and the 🇨🇭 Champion Titel! Well deserved!!! #SMStrasse2017 pic.twitter.com/5TAlQZ6nef

#smstrasse2017 🇨🇭 No, it doesn't get any better than this 👇! 🥇🥈🥉 pic.twitter.com/25ALEaXcJ6