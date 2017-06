Démare steekt Bouhanni de loef af in Franse wielerstrijd

Het was de derde keer dat Arnaud Démare en Nacer Bouhanni met elkaar in de clinch gingen in het Franse kampioenschap. In Saint-Amand-les-Eaux was Bouhanni de primus, maar 2 jaar later in Futuroscope had Démare zijn revanche beet.

In Saint-Omer moest opnieuw een sprint over de Franse titelstrijd beslissen. Démare werd perfect gegangmaakt door ploegmaat Delage, deed er vervolgens alles aan (ook een beetje afwijken van zijn lijn) om Bouhanni af te houden en gooide ten slotte zijn armen in de lucht.