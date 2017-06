Jesus Herrada rondt overwicht van Movistar in Spanje af

Van Asbroeck slaat groen uit als van Avermaet zijn koersplannen vertelt

Greg van Avermaet straalt vertrouwen uit bij de start van het BK in Antwerpen. "Leg hem maar op uwen 53, want ik ga het hier in gang sleuren", zegt hij tegen Tom van Asbroeck. Die moet toch even slikken.

