Nys: "Verwacht geen traditionele massasprint in Antwerpen"

Is het parcours in Antwerpen zwaar genoeg om echt voor een schifting te zorgen? "Bij een koers van 180 kilometer zou dat misschien niet genoeg zijn, maar dit is een wedstrijd van het klassieke niveau."

"Na 200 kilometer zullen de grote favorieten het verschil maken. En dan begint de vermoeidheid nog meer te spelen en zullen de bekende namen naar voren komen. Ik sluit een traditionele massasprint met een volledig peloton uit."

"Het zou overigens zomaar kunnen dat in de eerste of tweede ronde een kopgroep wegrijdt, die dan heel lang standhoudt. Je moet heel alert zijn vanaf de eerste ronde en dat zie je nooit in de Ronde van Vlaanderen. Daar weet je dat de beslissende groep pas na 200 kilometer zal wegrijden. Hier kan dat na 10 kilometer al gebeuren."