De Cauwer verkent het BK-parcours: "Het wordt een heel spannende finale"

Op het einde van het rondje krijgen de renners nog twee kasseistroken voor de wielen geschoven. Eerst D'Herbouvillekaai en daarna de Waalse kaai. Daarna is het nog maar twee kilometer tot de finish.

"Ze liggen er niet zo slecht bij, maar er zitten toch redelijk diepe putten in de weg. Hier moet je niet omkijken om te zien waar de rest blijft, maar moet je jouw stuur vasthouden."

"De kasseistroken zullen zeker voor animo zorgen in de laatste ronde. Na 230 kilometer denk ik dat er hier zeker iets zal gebeuren. Er zal een beetje gekeken worden naar elkaar en in het geharrewar pakt er plots iemand tien seconden en dan is die weg. Het is dan nog maar vijf minuten tot de finish. Die inspanning kunnen sommige renners echt wel aan."

"Een massasprint wordt het hier zeker niet. Ik verwacht een spannende finale."