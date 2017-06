Tony Martin is nog maar eens Duits kampioen tijdrijden

1. Tony Martin (Katjoesja) 48 km in 54'16"

2. Jasha Sütterlin (Movistar) op 14"

3. Nils Politt (Katjoesja)1'17"



Voor Martin is het zijn 7e titel in Duitsland en zijn 6e op een rij. De 32-jarige ex-renner van QuickStep is ook viervoudig wereldkampioen. Het is zijn eerste tijdritzege dit seizoen.