Van Avermaet: "Ik start zondag zonder al te veel verwachtingen"

Van Avermaet kon nog nooit de Belgische driekleur aantrekken. Daar wil de BMC-kopman zondag graag verandering in brengen. "Het zal een lastige wedstrijd worden, die iedereen wil winnen. Het wordt een moeilijk te controleren koers."

"Het BK is niet de gemakkelijkste wedstrijd van het seizoen en ook niet mijn favoriete wedstrijd. Maar het is altijd een mooie koers om te winnen. Ik ben er al een paar keer dichtbij geweest en al een paar keer was ik heel zwaar ontgoocheld. Nu heb ik er veel zin in. We zien wel wat er uit de bus komt."

Wat vindt Van Avermaet van de omloop in Antwerpen? "Het parcours van vorig jaar lag mij beter. Nu is het vlak met kasseien. Die zullen wel een verschil maken. Zeker na een lastige wedstrijd. Daar hoop ik zeker op. Dat is altijd in mijn voordeel."

"Als ik in de finale kan geraken met de sterke mannen. Heb ik de meeste kansen. Als het echt een gesloten wedstrijd wordt, is het moeilijk voor mij om het verschil te maken."