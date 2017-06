Campenaerts: "Zonder mijn val was het wel weer secondespel geworden"

Victor Campenaerts kroonde zich in 2016 nog tot tijdritkampioen na een spannende strijd met Lampaert. Nu was hij 17 seconden trager dan de winnaar. "Ik ben halfweg het parcours gevallen, net voor een klimmetje", vertelde hij zijn verhaal van de wedstrijd.

"Dat is frustrerend. Ik zal vanavond niet slapen want ik weer echt niet wat ik fout gedaan heb in die bocht. Of ik daar meer of minder dan 17 seconden verlies? Wie zal het zeggen. Ik verlies daar zeker geen minuut, maar wel meer dan vijf seconden."

"Zonder die val had ik echt wel een heel grote kans gemaakt. Maar ik had Yves zeker niet vernederd. Het is gewoon heel jammer voor de wedstrijd. Het had opnieuw superspannend kunnen worden, een secondespel zoals vorig jaar."

"Maar als er toch iemand anders moet winnen, dan ben ik blij dat het Lampaert is. Ik zal dan Europees kampioen tijdrijden worden. Anders wordt die Belgische trui niet gedragen."