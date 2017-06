UCI beslist: vanaf 2018 nog maar acht renners per ploeg in grote rondes

Een kopman zal nog maar zeven helpers hebben. Een kopman zal nog maar zeven helpers hebben.

Er wordt al langer gediscussieerd over een verkleining van het peloton en nu is de kogel eindelijk door de kerk. In de drie grote rondes, de Giro, de Tour en de Vuelta, starten er nog maar acht renners per team. Ook in andere WorldTour-koersen wil de UCI het aantal renners zien dalen. De Internationale Wielerunie legde ook de kalender voor 2018 vast. Opvallend: de Tour zal een week later van start gaan.