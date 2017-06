Oppermachtige Duyck volgt zichzelf op als tijdritkampioene

Ann-Sophie Duyck mocht al voor het vierde jaar op rij de Belgische driekleur aantrekken na het nationaal kampioenschap tijdrijden. In Chimay overklaste ze de concurrentie. Ze haspelde de 28 kilometer razendsnel af.

Niemand kwam in de buurt van haar toptijd. Isabelle Beckers, vorig jaar derde, finishte als tweede op meer dan twee minuten van Duyck. "Ik wou absoluut winnen en dan nog met de grootst mogelijke voorsprong. Ik reed de hele tijd tegen mijn limiet aan. Ik werd geholpen door de afwezigheid van Lotte Kopecky en Sofie De Vuyst, maar ik heb toch maar netjes mijn vierde opeenvolgende titel binnen."

"Het was een moeilijk parcours. De wind speelde een zeer grote rol op de open vlaktes. In de bochten waren er zelfs stukken asfalt aan het smelten door de warmte. Maar op het WK in Qatar was het pas warm. Daar heb ik wel een aantal tips opgepikt. Ik heb voldoende gedronken, had ijsblokjes mee en slaagde er zo in mijn kerntemperatuur zo laag mogelijk te houden."