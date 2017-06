Driedaagse De Panne krijgt nieuwe datum én format: 2 dagen mannen, 1 dag vrouwen

Gisteren kwam het bericht van Flanders Classic dat de verhuis van datum een feit is. Al moet dat dus straks nog door de UCI bekrachtigd worden.

De Driedaagse gooit het meteen ook over een andere boeg. Organisator Golazo bevestigde de informatie van Het Nieuwsblad aan onze redactie. "De Belgische bond en de UCI reageerden enthousiast op ons concept met twee dagen voor de mannen en één dag voor de vrouwen. Het is de bedoeling dat de vrouwenkoers in 2018 WorldTour wordt en de mannen in 2019."

Met de verhuis van week zou de Driedaagse De Panne-Koksijde traditioneel van dinsdag tot donderdag een week voor haar normale datum plaatsvinden als start van het Vlaamse wielervoorjaar. Dit jaar won Philippe Gilbert de Driedaagse en de Ronde.