Kelly Druyts: "Met vier zussen en broer aan de start van BK"

Kelly Druyts won dinsdag de elitekoers voor vrouwen in Schellebelle. "Maar het is moeilijk om te zeggen of ik op tijd klaar ben, al voel ik mij wel goed nu. Ik heb wel minder wedstrijden gereden dan de rest, maar misschien ben ik daardoor wat frisser. En het BK is niet zo'n lange wedstrijd. Hopelijk is dat in mijn voordeel", zegt Druyts aan Sporza.

"Het BK passeert bijna aan het huis van mijn ouders, waar ik opgegroeid ben. Het was wel speciaal toen we 2 à 3 weken geleden het parcours verkenden. Ik hoop dat er wel wat mensen op straat zullen komen, al is het jammer dat het weer om 8u 's morgens is."

Voor de familie Druyts wordt het BK een hoogdag, met de vier zussen én broer Gerry Druyts aan de start. "Voor hem is het de eerste keer bij de profs. Daarom is het ook heel mooi dat het BK nu net in Antwerpen is. Hopelijk kunnen we een mooie koers rijden."