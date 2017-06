"Ik zie Wout van Aert wel het BK tijdrijden winnen"

Is Wout van Aert meer dan een schaduwfavoriet voor het BK tijdrijden? Is Wout van Aert meer dan een schaduwfavoriet voor het BK tijdrijden?

Wout van Aert is donderdag een van de uitdagers van titelverdediger Victor Campenaerts op het BK tijdrijden. Dat is ook de mening van veldrijder Michael Vanthourenhout. "Wie weet wordt hij donderdag én zondag zelfs Belgisch kampioen", schat de crosser in.