"Sofie is vandaag héél zwaar ten val gekomen met haar tijdritfiets. Zij heeft heel zware letsels en wordt momenteel geopereerd", maakte de fanpagina van De Vuyst 2 uur geleden op Facebook bekend.

"Er is schade aan wervels, kaakbeen, tanden,... Sofie is gelukkig niet in levensgevaar, volgens haar papa heeft ze nog "geluk" gehad..."

"Sofie zal wel voor een héél lange periode buiten strijd zijn, al is dit nu even bijkomstig. Wij wachten verder nieuws af."