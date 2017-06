Campenaerts voor BK tijdrijden: "Van Aert en Lampaert zijn grootste concurrenten"

Vorig jaar in Mol had Campenaerts drie seconden over op Yves Lampaert. "Lampaert en Van Aert zijn mijn grootste concurrenten. Al zou het parcours specialisten als Lampaert en mezelf een klein voordeel moeten geven op Van Aert."

Campenaerts ziet nog gevaar: "De drie renners van Lotto-Soudal, Thomas De Gendt, Maxime Monfort en Tim Wellens, moet je ook in het oog houden. In een goeie dag zijn ze tot alles in staat."

"Zelf wil ik mijn titel verlengen. Dit shirt maakt me heel trots. Maar als ik niet win, zal ik geen weken depressief rondlopen."