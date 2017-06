Eeckhout: "We krijgen geen verrassende winnaar op BK in Antwerpen"

In 2006 won Eeckhout het BK in Antwerpen. “Ik ben heel blij dat het toen begon te regenen. Ik had last van allergieën en dus waren zomerse temperaturen niet aan mij besteed. De stukjes van de puzzel vielen mooi in elkaar die dag."

"Ik had geen superdag, maar dat is dikwijls een voordeel. Zo ga je niet met je krachten woekeren. Alle druk lag eigenlijk bij Tom Boonen en dat werkte tegen hem. Ik ging van heel ver aan, op 300 van de meet, en ze kwamen te laat."

"Als je vooraf mag kiezen wie je naast je op het podium wil, dan zeg je Boonen en Gilbert. Dat zijn twee van de grootste renners die we in België gehad hebben. En dat kwam zo uit. Dat geeft mijn titel wel extra glans. Het is wel jammer dat het niet live op tv was. Als je de hele race zou bekijken, zou ik er beter uitkomen als de verdiende winnaar."

"Het is een beetje jammer dat die titel datgene is wat mensen zich herinneren van mijn carrière. Ik heb veel mooiere wedstrijden gewonnen, zoals Dwars door Vlaanderen. Ik ben natuurlijk ook wel blij dat ik Belgisch kampioen geweest ben. Daardoor zitten we nu hier."