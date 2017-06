Dillier spoelt ontgoocheling over niet-selectie door met eindwinst Route du Sud

Silvan Dillier versloeg iets meer dan een maand geleden nog Jasper Stuyven in de Ronde van Italië en de Zwitser van BMC had gehoopt zijn goeie vorm ook in de ronde van zijn eigen land te kunnen tonen.

Toen hij te horen kreeg dat hij niet mocht deelnemen aan de Ronde van Zwitserland ventileerde hij zijn ongenoegen op Twitter (zie onder). Maar Dillier bleef niet bij de pakken zitten.

Dillier draaide de Route du Sud naar zijn hand in twee tijden. In de openingsrit maakte hij deel uit van de kopgroep die het peloton op grote achterstand zette en in de koninginnenrit haalde hij het onderste uit de kan om zijn achterstand op de Ecuadoraan Carapaz beperkt te houden.

De slotrit was een formaliteit. De Nieuw-Zeelander Thomas Scully kon winnen op het autocircuit Paul Armagnac in Nogaro, voor de Fransman Le Turnier. De 6 vluchters bleven net uit de greep van het peloton.