Van Aert: "Proberen goeie vorm te verzilveren op het BK"

"Het was misschien niet zo ideaal dat ik de dag voor de koers op de Ventoux heb losgereden. Het was van mijn kleinste naar mijn grootste versnelling. Maar het is een mooi evenement en ik wou daar bij zijn."

"Ik had een paar lastige dagen achter de rug, maar dit geeft toch weer vertrouwen voor volgende week." Dan mikt Van der Poel op de regenboogtrui op het WK marathon op de mountainbike. Hiervoor laat hij zelf het Nederlands kampioenschap schieten.

Terwijl Van Aert zijn intenties om volgend seizoen een voorjaar op de weg te rijden al bekend heeft gemaakt, blijft Van der Poel nog schimmig over zijn toekomst. "In mijn hoofd heb ik al plannen, maar die zijn nog niet concreet. Dat is voor binnenkort."