Poulidor over kleinzoon Van der Poel: "Hij kan ooit meedoen voor eindwinst in de Tour"

Ook de erelijst van schoonzoon Adrie van der Poel is om van te duizelen: winst in de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race, Parijs-Tours, 2 ritzeges in de Tour, zilver op het WK op de weg en wereldkampioen veldrijden.

"Maar als je kijkt naar wat Mathieu tot nu toe heeft gepresteerd, dan staat hij op zijn leeftijd al verder dan zijn vader en grootvader", zegt een trotse opa Poulidor.

"In de Ronde van België klopte hij Philippe Gilbert, toch een van de beste renners van het peloton. En in de Boucles de la Mayenne won hij bijna alle ritten en het eindklassement."

"Het is héél veelbelovend wat hij al toonde. Hij kan het in het veld én op de weg. En nu doet hij het ook nog eens op de mountainbike. Ongelooflijk!"