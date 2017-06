VIDEO: Merckx, Poulidor en broers Van der Poel herdenken dood Simpson op de Ventoux

Een deel van de aanwezige wielerliefhebbers kreeg voor hun tocht een rode roos mee. Die gaven ze af bij het monument van Tom Simpson, waar ze werden opgewacht door de weduwe en de dochter van Simpson. Ook de jarige Eddy Merckx was op de afspraak.

Niet alleen wielertoeristen waagden zich aan de beklimming van de Ventoux. Ook Mathieu en David van der Poel, kleinzonen van de aanwezige Raymond Poulidor, fietsten mee de mythische berg op.

Merckx en Simpson waren in de jaren 60 twee jaar ploegmakkers bij Peugeot, een Frans wielerteam. De Brit overleed op 13 juli 1967 tijdens de Tour de France, nadat hij op de flanken van de "Kale Reus van de Provençe" in mekaar was gestuikt. Simpson werd 29 jaar.