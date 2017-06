Gonçalves houdt De Plus van eerste profzege op La Gileppe

Voor Gonçalves (archief) is het de eerste zege van het seizoen. Voor Gonçalves (archief) is het de eerste zege van het seizoen.

José Gonçalves heeft de vierde rit in de Ster ZLM Toer gewonnen. De Portugees van Katjoesja klopte onze landgenoot Laurens De Plus (Quick-Step) in een sprint met z'n tweeën na een loodzware Ardennenrit. Gonçalves is ook de nieuwe leider, voor De Plus.