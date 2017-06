Pierre Rolland soleert naar de zege in bergrit in Route du Sud

Op de Col du Tourmalet trok Pierre Rolland een eerste keer ten aanval. Moscon (Sky) ging mee met de Fransman en op tien kilometer van de finishlijn haakte ook Dillier (BMC) zijn wagonnetje aan.

Met een voorsprong van ongeveer twee minuten begon het drietal aan de slotklim naar Gavarnie. Dillier loste op vier kilometer van het einde en niet veel later liet Rolland ook Moscon achter. Niemand kwam uit de achtergrond terug en zo soleerde Rolland naar de dagzege.

Achter hem barstte de strijd om de leiderstrui los. Carapaz (Movistar) klom naar de derde plaats, maar dat was net niet genoeg om de leiderstrui over te nemen. Dillier bolde als vijfde over de finishlijn en vertrekt morgen in de gele leiderstrui voor de laatste rit. Zijn voorsprong op Carapaz bedraag wel maar één seconde.