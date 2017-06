Godefroot: "Mijn leven is mooi geweest, maar de zon heeft niet altijd geschenen"

"In 1965 was ik nog maar 3 maanden beroepsrenner bij Groene Leeuw. Ik was mee in de ontsnapping met een pak ploegmaats, maar toch kwam mijn latere schoonbroer Tuur De Cabooter nog aansluiten."

"Hij demarreerde meteen, maar had er niet op gerekend dat de 19-jarige Eddy Merckx, die toen ook neoprof was, achter hem aan zou springen. Ik heb mij in het wiel van Merckx gezet en kon er vlak voor de finish nog voorbij."

"Maar mijn mooiste zege op het BK was in 1972, toen ik opnieuw Merckx klopte. Dat was zo in die tijd. Als je Merckx niet klopte, kon je niet winnen. Merckx demarreerde in de bevoorrading. Ik liet al mijn eten en drinken vallen en ging hem achterna. Samen reden we naar de finish en daar kon ik hem verslaan."

"Met die zege redde ik mijn seizoen, want mijn voorjaar was door een val, waarbij ik mijn gewrichtsbanden had afgescheurd, mislukt. Ik maakte pas mijn comeback in de Ronde van Zwitserland, waar ik de eerste dagen de slechtste renner in het peloton was. Op het einde kon ik toch weer meesprinten om de zege en na een paar dagen recuperatie was ik weer de oude voor het BK."