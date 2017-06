Majka pleegt coup in bergrit in Ronde van Slovenië

In de aanloop naar de slotklim werd het tempo de hoogte in getrokken door de jongens van Bahrain-Merida voor Giovanni Visconti. Het was Majka die de eerste prik uitdeelde op zo'n tien kilometer van de finishlijn. Haig (Orica) en Visconti volgden.

De drie bleven samen tot in de slotkilometer, maar een nieuwe versnelling van Majka was er teveel aan voor zijn twee medevluchters. Majka reed nog vier seconden weg van Visconti en is dankzij zijn zege ook de nieuwe leider in Slovenië.

Morgen staat de slotrit op het programma. Dan krijgen de renners een etappe van 160 kilometer richting Novo Mesto onder de wielen geschoven.