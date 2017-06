Als Sagan wint, dan wil u dat hij juicht met de "Siiiiii" van Cristiano Ronaldo

Om de wereldkampioen inspiratie te bieden, vroegen wij onze surfers welk gebaar de wielrenner moet maken bij een volgende triomf.

U kon kiezen uit "De Van Avermaet", "De Bettini", "De Call me maybe" van Cavendish, "De Herygers", "De Mitrogoal", "De Usain", "De Witsel", "De Hartendries", "De Why always me" van Balotelli en "De Siiiiii" van Cristiano Ronaldo.

De meerderheid van onze stemmers gaf zijn/haar voorkeur aan de Siiiiii van de Portugese stervoetballer.