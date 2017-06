Groenewegen verovert voor tweede dag op rij de bloemen in massasprint

Lotto-Jumbo scoort een hattrick in de Ster ZLM Toer. Na de zeges van Roglic en Groenewegen in de eerste twee ritten, werd nu ook rit drie in de straten van Buchten een schot in de roos.

Lotto-Jumbo liet niets aan het toeval over en hield de vluchters de hele dag nauwlettend in de gaten. Het haalde in de laatste lokale ronde iedereen terug. Nederlands kampioen Groenewegen zette de kers op de taart van de sterke teamprestatie.

Hij mocht voor de tweede dag op rij op het hoogste schavotje staan en is nu ook leider in het puntenklassement. Leider Roglic kwam ten val in de hectische slotfase, maar mag zijn trui toch houden.