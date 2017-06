PhotoNews Mezgec (archief) bleef recht in de natte straten. Mezgec (archief) bleef recht in de natte straten.

Luka Mezgec (Orica-Scott) heeft de tweede rit in de Ronde van Slovenië gewonnen. De thuisrijder won de sprint in zijn hoofdstad na een val in de laatste kilometer. Hij liet Roberto Ferrari en Mark Renshaw achter zich. De Sloveen is ook de nieuwe leider.