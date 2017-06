Alles wat u moeten weten over de Elfstedenronde (live te zien op Sporza)

De Markt van Brugge maakt zich klaar voor een wielerfeest zondag. De Markt van Brugge maakt zich klaar voor een wielerfeest zondag.

Zondag is Brugge opnieuw het decor voor een koers gemaakt voor flandriens. Van de talrijke kasseistroken tot wereldkampioenen in het veld: ontdek hier alles over de Bruges Classic, die in de namiddag rechtstreeks te bekijken is op Sporza.