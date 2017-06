De Tour kleurt Belgisch: voor het eerst in 23 jaar 20 landgenoten aan de start?

Dat er in Düsseldorf straks voor het eerst in zoveel jaren 20 Belgen aan de start kunnen komen, is in grote mate te danken aan Wanty-Groupe Gobert. De ploeg van Hilaire Van der Schueren kreeg voor het eerst een wildcard en stuurt al minstens 4 landgenoten naar de Tour.

De voorbije 12 jaar reisden er telkens tussen de 10 en 15 Belgen af naar het grootste wielercircus ter wereld. In 2003 en 2004 kende het aantal Belgische vertegenwoordigers een dieptepunt, met slechts 8 renners.

De laatste keer dat er 20 of meer Belgen aan de start stonden van de Tour, dateert van 1994. Johan Museeuw, Edwig Van Hooydonck, Wilfried Nelissen, Mario De Clercq en Herman Frison waren toen 5 van de 22 Tour-Belgen.