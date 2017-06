Groenewegen bezorgt LottoNL-Jumbo twee op twee in Ster ZLM Toer

Bij de doortocht op het schiereiland Sint Philipsland in Zeeland werden waaiers voorspeld en die kwamen er ook. Achter zes vluchters brak het peloton in meerdere stukken. Maar de breuk was niet definitief.

Nog voor de finale kwam het peloton weer samen, in drie lokale ronden was de vlucht eraan voor de moeite. LottoJumbo-NL en Quick-Step Floors (voor Kittel) zijn de opvallendste treintjes vooraan. Uiteindelijk beloont Groenewegen het werk van zijn teammaats. Het was zijn vierde zege van het seizoen na dubbele ritwinst in Noorwegen en een rit in Yorkshire.