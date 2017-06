Peter Sagan: "Dit geeft vertrouwen voor de Tour"

"Het resultaat van teamwerk", sprak Peter Sagan na de vijfde etappe. "We zouden alles of niets spelen. Het team offerde zich op voor mij, bracht me perfect naar de finish en we gingen "all in" op het eind. Ik bleef geconcentreerd tot de laatste meter en maakte het af."

"Hier ben ik heel blij mee. Het duurde een paar dagen vooraleer ik hier mocht juichen. De eerste rit was echt gekkenwerk met heel veel aanvallen en een hectische finish (waar Philippe Gilbert won, red)."

"Maandag in Bern was het een finish op mijn maat, maar ik moest daar een te grote inspanning leveren om over die laatste klim te geraken en dat speelde zijn rol in de sprint. Vandaag ging het wel goed en toonde ik me de sterkste."

"Dit geeft vertrouwen voor de Tour de France", besloot Sagan, die met een zesde groene trui het record van Erik Zabel kan evenaren.