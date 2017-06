Titelverdediger Lopez ligt opnieuw in de lappenmand

Miguel Angel Lopez kwam ten val in de afdaling van de col du Simplon. De eindwinnaar van vorig jaar moest de wedstrijd gehavend verlaten.

De diagnose valt mee. Zijn rechterduim is gebroken. Daarnaast kreeg hij twee hechtingen en liep hij enkele schaafwonden op.

Lopez reed nog maar sinds een week weer in competitie. De Colombiaan had maanden in de lappenmand gelegen. In november vorig jaar brak hij op training zijn scheenbeen.

Astana had Lopez dit jaar graag uitgespeeld als een van de kopmannen in de Ronde van Frankrijk.