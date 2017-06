Sloveen Roglic vliegt het snelst, Toon Aerts beste Belg

Voor Primoz Roglic, een voormalige schansspringer, is het zijn derde zege tegen de klok dit seizoen. Eerder won de renner van LottoNL-Jumbo ook een chronorit in de Ronde van het Baskenland en een in de Ronde van Romandië.

"Dit is mijn laatste stap in de voorbereiding op de Tour de France", verklaarde Roglic. De Sloveen werkte de 7,5 km af in 8'04", goed voor een gemiddelde van 55,8 km/u. "Deze tijdrit was een belangrijke test en ik ben blij dat die goed is verlopen."