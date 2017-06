Hoofdcoach Lotto-Soudal: "Voor talenten zoals Vervaeke en De Bie is het nog wat zoeken"

Sean De Bie (25) is nog zo'n jonge kerel bij Lotto-Soudal. Hij deed het goed in Australië en reed twee top 5-plaatsen bij elkaar in de Ronde van het Baskenland. "Dat is toch WorldTour-niveau. Daarna wou hij graag de Waalse klassiekers rijden en de Giro. Dat is wat veel geweest. In de plaats van de Waalse koersen kiest hij volgend jaar beter voor rust en een stage."

"Maar De Bie is nog een beetje aan het zoeken. Hij wilde de Waalse koersen leren kennen met het oog op Quebec of Montreal later."