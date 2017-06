Profronde van Lommel valt dit jaar van wieleragenda: "Budget raakt niet rond"

Op 22 juli vorig jaar won Thomas De Gendt de Profronde van Lommel. Dit jaar zal hij geen opvolger krijgen. Het wielercriterium, dat normaal zou plaatsvinden op woensdag 26 juli, gaat deze zomer niet door.

De organisatie krijgt het budget niet rond. "Zo'n groot evenement op poten zetten, kost heel veel geld", zegt Fons Haagdoren, voorzitter van de organisatie. "We stellen ons voor als het meest chique criterium met een exclusief VIP-gebeuren, een deelnemerslijst met absolute toppers en veel toeschouwers."

"We willen niet inboeten op de kwaliteit van het evenement. Maar we merken dat het elk jaar moeilijker is om de puzzel rond te krijgen. Dit jaar lukt dat niet."

De annulering van deze editie betekent niet het einde van de Profronde van Lommel. "Wij hebben de intentie om een voorjaarseditie te organiseren in 2018 en bekijken samen met de sponsors of ook daar het nodige enthousiasme aanwezig is."