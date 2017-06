"Je kon Hein Verbruggen niet van enige valsheid beschuldigen"

Hein Verbruggen kwam ook verschillende keren in opspraak in enkele dopingdossiers. "Maar als je alle feiten op een rijtje zet, dan heeft hij alle processen gewonnen waarin vanalles werd beweerd over wat hij gedaan zou hebben, namelijk positieve tests onder de mat vegen."

"Terwijl het eigenlijk andersom was gebeurd: er is bewezen dat WADA-voorzitter Dick Pound gedreigd heeft om een professor te ontslaan die niet wilde bevestigen dat Verbruggen corrupt was. Dat is ook onder de mat geveegd."

"Dat heeft Verbruggen allemaal zelf uitgedokterd in zijn vrije tijd. Hij heeft zich na 2008 beziggehouden met het halen van zijn eigen grote gelijk. Hij heeft een fantastische website gemaakt waarop hij alle rapporten over doping heeft gefileerd."

"Verbruggen was een vechtersbaas, maar hij was ook zeer plezant. Je kon er ongelofelijk goed mee lachen. Hij was zo recht voor de raap en je kon hem niet van enige valsheid beschuldigen."