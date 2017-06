Voormalig UCI-voorzitter Hein Verbruggen is overleden

Hein Verbruggen was jarenlang een van de meest invloedrijke Nederlandse sportbestuurders. In 1991 werd Verbruggen voorzitter van de Internationale Wielerunie (UCI).

Verbruggen professionaliseerde de wielersport. Hij zorgde er onder meer voor dat profrenners mochten deelnemen aan de Olympische Spelen en ook de ProTour was zijn geesteskind.

De Nederlander had tot 2005 de touwtjes in handen bij de UCI. De Ier Pat McQuaid was zijn opvolger.