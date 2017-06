Regels zijn regels, ook voor Baptiste Planckaert op Zwitserse wegen

Planckaert: "Misschien houdt agent niet van wielrennen." Planckaert: "Misschien houdt agent niet van wielrennen."

Baptiste Planckaert, die voor Katjoesja in de Ronde van Zwitserland meedoet, wist gisteren even niet wat hem overkwam. Een agent in startplaats Menziken sommeerde onze landgenoot van zijn fiets te stappen op weg naar de start.